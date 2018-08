Roma, droga tra i vestiti: arrestato pusher 19enne

Nascondeva la droga nell'armadio, in mezzi ai vestiti. Un giovane pusher è stato arrestato dalla polizia del commissariato Prenestino in zona La Rustica a Roma. Il 19enne dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un'indagine lampo, con appostamenti e pedinamenti, ha permesso ai poliziotti di sorprenderlo mentre vendeva della droga ad un cliente. Fermato, è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti cocaina e denaro in contante. Nel corso di una perquisizione nell'abitazione gli agenti hanno trovato, nascosti tra i vestiti, ulteriori 12 dosi di polvere bianca e 480 euro. Sequestrati anche 1300 euro arrotolati con un elastico e nascosti dentro la borsa del computer oltre a tutto il materiale per il confezionamento.

Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA