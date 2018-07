Roma, nascondeva la droga dietro una finta presa di corrente: arrestato

Nascondeva cocaina dentro una cassetta di sicurezza fatta in casa all'interno di una finta presa di corrente. Arrestato dalla polizia V.N. di 36 anni, tenuto sotto osservazione dalle forze dell'ordine da lungo tempo. La droga è stata rinvenuta nella sua abitazione, in via Valle Castellana al Tiburtino, dietro una finta presa di corrente dove era nascosta una cassetta di sicurezza, con tanto di binario di scorrimento e serratura, con all'interno 53 grammi di cocaina, oltre al materiale per il confezionamento e foglietti con conti e cifre riconducibili all'attività di spaccio. In un altro ambiente della casa sono stati rinvenuti e sequestrati 160 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arresdato per detenzione e spaccio di stupefacente.

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA