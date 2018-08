â€‹Fregene, il Blanco riapre con il concerto di Skoll, altolÃ  dell'Anpi: Â«E' una kermesse di estrema destraÂ»

di Marco Pasqua

Mancano 24 ore alla riapertura del Blanco, a Fregene, dopo lo stop deciso dalla Questura di Roma per motivi di ordine pubblico. Una riapertura che, però, fa discutere: domani, nello stabilimento La Vela, si esibirà, infatti, Skoll, ovvero Federico Goglio, noto per aver suonato per CasaPound e Forza Nuova. Un evento sul quale è intervenuta anche l'Anpi, nello specifico il comitato provinciale di Roma: «Quello che si profila - viene fatto notare - è quindi una kermesse di estrema destra».«I partigiani - continua la nota - hanno combattuto per riconquistare la libertà a tutti, quindi anche a cantanti di destra di cantare i propri versi e a gestori di club sulla spiaggia di ospitarli. Ciò nonostante si invitano le autorità competenti a vigilare affinché non si commettano reati: ricordiamo infatti che le leggi Scelba Mancino sono in pieno vigore e vanno applicate d’ufficio».