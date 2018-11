Black friday, pienone nei centri commerciali e traffico in tilt. Consumatori: molte fregature

Se la partita del Black Friday si gioca quasi tutta online, le strade e i negozi della capitale sono stati letteralmente presi d'assalto, sia dai turisti, che dai romani. Le insegne esposte nei negozi che ricordavano ai potenziali clienti la possibilità di acqustare merce a prezzi molto scontati, proprio in occasione del "venerdì nero", hanno invogliato molte persone a dedicare tempo (e denaro) a una sorta di saldi anticipati, in attesa di quelli veri che al contrario del "black friday" sono gestiti con regolamenti e tutele per il consumatore ben precisi.



Ed è proprio sulla piazza romana che si sono scatenate le associazioni dei consumatori che in molti casi hanno denunciato informazioni non complete da parte degli esercenti ai consumatori e specchietti per le allodole per attirare clienti. Ma se in strada è andato in scena un vero e proprio assalto ai negozi, anche se non si conoscono ancora le stime di quanta merce sia stata realmente acquistata, anche in rete le associazioni dei consumatori hanno bacchettato i colossi delle vendite on line, che non sarebbero stati proprio limpidi nella promozione degli sconti, tutt'altro.

Fregature, o vere occasioni che siano, i consumer non si sono scoraggiati. Migliaia i turisti a caccia di sconti, nel pomeriggio hanno preso d'assalto le vie del centro, più prudenti invece i romani. Pienone anche nei centri commerciali, dove i parcheggi erano particolarmente intasati. A risentire del peso del black friday, è stato anche il traffico che in molte zone, soprattutto in centro, vuoi a causa dei cantieri aperti, o dell'afflusso record, è andato letteralmente in tilt.

