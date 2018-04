Roma, tentano di rubare bici del bike sharing ma il blocca ruote li fa cadere: arrestati

Hanno manomesso il dispositivo di sicurezza di una bicicletta del noleggio «bike sharing» e si sono allontanati in sella alla stessa lungo via di Santa Maria in Cosmedin direzione Bocca della Verità a Roma. I due, però, non avevano fatto i conti con il sistema di allarme in remoto che ha bloccato improvvisamente le ruote della bicicletta, scaraventandoli a terra, dove sono stati trovati dai carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto a seguito della segnalazione di un passante giunta al 112.



I carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato così i due, marocchini di 27 e 35 anni, irregolari in Italia e con precedenti, con le accuse di furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I ladri maldestri sono stati subito bloccati. Nelle loro tasche i carabinieri hanno trovato dosi di hashish, marijuana e cocaina. Portati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata per medicare le escoriazioni riportate nella brusca caduta, i due arrestati hanno iniziato a spintonare ed aggredire a calci e pugni i militari che però sono riusciti a contenerli. Successivamente sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

Martedì 3 Aprile 2018



