Fiumicino, domenica la Best Woman di corsa sui 10 chilometri: oltre duemila gli iscritti

Parterre azzurro di spicco, domenica prossima a Fiumicino, alla 29esima edizione della «Best Woman 2018», la tradizionale gara podistica nazionale di 10 chilometri dedicata alle donne, ed alla quale sono attesi oltre2mila atleti. La gara femminile registra la presenza di alcuni dei più alti profili tecnici e agonistici degli ultimi anni. A caccia del titolo di Best Woman 2018 ci sarà Fatna Maraoui, che corre per l'Esercito, marocchina di nascita, italiana dopo il matrimonio, vincitrice della Best Woman del 2017, campionessa italiana nei 10 km su strada 2017. A cercare di soffiare il titolo alla campionessa uscente sarà la 23enne ucraina Sofija Yaremchuk, dell'Acsi Italia Atletica, da poco residente in Italia, e che ultimamente ha vinto nel Lazio tutte le classiche sulla distanza di mezza maratona e sui 10 km. In gara per il titolo anche Margherita Magnani, tre volte campionessaitaliana nei 1500 metri.Forte è la presenza anche di giovani runners come Sara Carnicelli e Sveva Fascetti. In campo maschile presenti i fortissimi Jean Baptiste Simukeka del Rwanda, ed i keniani Daniel Kipkirui e Julius Kipngetich Rono. Tra i giovanissimi, presente, anche il diciassettenne Francesco Guerra della Rcf Roma Sud, Campione Italiano allievi 2018 nella distanza dei 1.500, 3.000 metri, cross e 10 km. A ottobre ha partecipato alle Olimpiadi giovanili a Buenos Aires nei 3000 metri che ha corso in 8'24"27 giungendo settimo assoluto. Il ritrovo è previsto per le 8 presso lo stadio «Vincenzo Cetorelli» e la partenza da via Bezzi. Durante la gara, all'interno dello stadio, si svolgerà la staffetta ecologica “Lo sport si differenzia”.