Roma, prende a bastonate la moglie davanti ai figli e le rompe il naso

Litiga con la moglie per gelosia e la prende a bastonate fino a romperle il naso. Il 14 giugno scorso, i poliziotti sono intervenuti in via dei Dioscuri per una lite violenta, hanno accertato che D.C.G., 36enne italiano, per motivi di gelosia, aveva malmenato con un bastone la moglie procurandole la frattura del setto nasale e numerose ferite sul corpo anche in presenza dei figli minori.



Il Giudice per le Indagini Preliminari di Civitavecchia ricevuta la denuncia per lesioni aggravate da parte del commissariato, ha disposto per lui l’allontanamento immediato dalla casa familiare. Inoltre, in considerazione della condotta violenta dello stesso, gli agenti gli hanno sequestrato alcune armi regolarmente detenute comprese le licenze in suo possesso.

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA