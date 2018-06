Roma, le notti brave di Trastevere: chiuso il rave-bar di S. Calisto

di Marco Pasqua

Tre giorni di chiusura per il Bar San Calisto, dopo settimane di appostamenti e controlli da parte dei carabinieri. E' una stretta, quella contro la movida selvaggia, che non conoscerà sosta e che si è tradotta in pattugliamenti anche con canti anti-droga in tutte le zone calde del Centro. A pagarne le conseguenze, stavolta, è lo storico bar, nel cuore di Trastevere, luogo di ritrovo diurno ma, soprattutto, notturno. Un posto che è finito nel mirino degli uomini della compagnia Roma Trastevere, diretti dal...