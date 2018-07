Dalla Barbuta alla Monachina: «Un presidio fisso dell'Esercito»

di Mauro Evangelisti

I militari di Strade sicure anche davanti ai campi rom per fermare e soprattutto prevenire l'assedio dei roghi tossici che mettono a repentaglio la salute di chi abita nei palazzi vicini. Sei quelli che maggiormente preoccupano: via di Salone, Barbuta, Monachina, via Salviati, via Candoni e Torrespaccata. Il piano va avanti, ne ha parlato nei giorni scorsi la sindaca Virginia Raggi, nel corso dell'incontro con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. OPERAZIONE Il progetto dovrà essere affinato, anche per capire quale...