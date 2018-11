Roma, clochard morto per il freddo a san Lorenzo: Sant'Egidio chiede più mezzi per l'emergenza

Ultimo aggiornamento: 16:32

Città del Vaticano - La scomparsa ieri notte di una persona, presumibilmente per freddo, in viale dello Scalo di San Lorenzo, prima vittima di quest’inverno a Roma, interroga tutti. Di fronte alla morte di un uomo, che ancora non è stato identificato, la Comunità di Sant'Egidio invita ad una riflessione. «Anche quest'uomo aveva diritto a vivere una vita più dignitosa, ognuno è chiamato ad intervenire, a guardarsi attorno, ad aiutare come può chi vive e dorme per strada, soprattutto quando arriva il freddo». L'associazione di Trastevere ha poi lanciato un appello alle istituzioni: «possono e devono fare di più allargando una rete di ospitalità che, limitandosi nella Capitale a soli 335 posti in più per la stagione invernale (di cui 100 per l'accoglienza diurna) rispetto ai quasi 2.500 già disponibili». Una disponibilità ben lontana dal rispondere al bisogno di 8 mila persone che dormono all’aperto o in sistemazioni precarie. «Sarebbe inoltre opportuno uscire una volta per tutte da una logica emergenziale e affrontare una realtà che è ampiamente gestibile mettendo a disposizione i mezzi necessari e un po’ di buon senso in più».