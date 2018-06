Trastevere, sit-in contro la chiusura (di tre giorni) del Bar San Calisto

Circapersone si sono presentate in piazza San Cosimato per protestare contro la chiusura (di tre giorni) del bar San Calisto. Una chiusura decisa dal Questore, dopo le indagini dei carabinieri, secondo i quali il luogo era divenuto punto di ritrovo di pregiudicati e, soprattutto, fonte di disturbo della quiete pubblica. Casus belli anche un rave, organizzato nella notte fra il 3 e 4 giugno, proprio di fronte al bar: in quell'occasione moltissime persone chiamarano carabinieri e polizia.Balli, stornelli romani e birre, hanno accompagnato la protesta, convocata tramite i social. Inizialmente l'appuntamento era previsto in piazza San Calisto: ma gli organizzatori, dopo aver avuto contatti con le forze dell'ordine, hanno dovuto ripiegare su piazza San Cosimato. Alla protesta ha preso parte anche Marcello, storico proprietario del bar, e diversi dipendenti dell'attività. Il sit-in era stato promosso anche dai collettivi e dagli antagonisti, che hanno contestato gli eccessivi controlli da parte delle forze dell'ordine nello storico rione. Controlli che, però, servono ad arginare una movida senza freni, che ha reso invivibili le notti dei residenti.