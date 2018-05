Bandiere blu, flop del litorale romano: perde anche Anzio

di Mirko Polisano

Il Lazio conferma le sue otto bandiere blu, mentre va male il litorale romano. Mentre sorridono le spiagge del basso Lazio da Latina a Sperlonga, piangono quelle dei romani. Male soprattutto Anzio, che esce dalla classifica delle migliori spiagge per fare posto alla spiaggia di Trevignano (unico comune in provincia di Roma).LEGGI ANCHE ----> Le spiagge più belle in Toscana La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale che viene assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.Fuori dalla classifica le spiagge della Capitale, anche quelle vip come Maccarese e Fregene. A piangere è soprattuto Anzio, fino allo scorso anno sempre presente nella top ten delle spiagge migliori di Roma. Per quest'anno ha dovuto cedere il passo a Trevignano. Gli altri comuni laziali che hanno ottenuto la bandiera blu per le migliori spiagge sono Latina (spiaggia di Latina Mare), Sabaudia (Lungomare), San Felice Circeo (Litorale), Terracina (spiagge di Levante e Ponente), Sperlonga (spiagge di Ponente, Lago Lungo,Levante, Bazzano) Gaeta (Spiagge Arenauta, Ariana, Sant'Agostino, Serapo) e Ventotene (Cala Nave). Oltre appunto alla spiaggia di via della Rena a Trevignano romano. Per quanto riguarda la sezione approdi, la bandiera se la aggiudica, nuovamente e unica nel Lazio, la Base Nautica Flavio Gioia.Capitolo a parte le spiagge di Ostia, le uniche del Comune di Roma. Tra stabilimenti privati dove sono state contestate irregolarità e con le spiagge libere della Capitale ridotte a discariche e trasformate in arenili senza servizi, è già un traguardo che la balneazione non sia vietata.