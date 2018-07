Due balene emergono davanti al Pantheon: blitz di Greenpeace nel cuore di Roma

zione dimostrativa di attivisti di Greenpeace. La riproduzione è a grandezza naturale: le due balene sono alte rispettivamente 6 e 3 metri. Il blitz vuole denunciare come i nostri mari, e le specie che in essi vivono, siano in grave pericolo a causa dell'uso smodato di plastica usa e getta e dell'inquinamento che ne deriva.

Dueblu emergono dai sampietrini proprio di fronte al. Intorno a loro una desolante distesa di plastica. L'insolita istallazione è comparsa nottetempo in piazza della Rotonda, pieno centro di. Si tratta di un'a«È necessario che i grandi marchi» che producono plastica monouso «si assumano le proprie responsabilità di fronte a questo grave inquinamento, partendo dalla riduzione dei quantitativi di plastica usa e getta immessi sul mercato - rileva Giuseppe Ungherese, responsabile Campagna Inquinamento di Greenpeace Italia.Tra maggio e giugno, grazie al contributo dei suoi volontari, Greenpeace Italia ha organizzato in sette spiagge italiane - Bari, Napoli, Trieste, Palermo, Fiumicino, Chioggia e Parco Regionale di San Rossore - la raccolta e la catalogazione dei rifiuti in plastica per categoria merceologica (imballaggi per alimenti, igiene domestica o personale), tipologia di plastica (polimero) e, laddove possibile, marchio di appartenenza. I risultati sono contenuti nel rapporto »Stessa spiaggia, stessa plastica« diffuso oggi dall'organizzazione ambientalista.