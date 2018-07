Roma, fontane, saltafila e venditori: nuove regole ma solo in autunno

di Camilla Mozzetti

I saltafila di fronte ai musei? Tranquilli, li troverete anche domani. E gli abusivi in giro per Roma a propinare senza sosta sciarpe, occhiali e borse contraffatti? Non mancheranno neanche loro nella lunga estate di Roma. Per non parlare dei parcheggiatori abusivi, pronti a spillare monetine agli automobilisti tanto a piazza della Repubblica quanto sul lungotevere fino alle pendici di palazzo Senatorio. Sarebbe stato tutto più facile per rispettare il decoro e difendere l'immagine della Capitale agli occhi dei turisti e dei...