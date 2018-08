Bagno nudi all'Altare della Patria, Instagram cancella il video-denuncia dello scempio

di Lorendo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'abluzione dei cafoni nella storica fontana del Tirreno non ha superato i controlli di Instagram. «Ho controllato poco fa e non c'era più», raccontava ieri sera Maxim Maleckij, guida turistica russa e autonoleggiatore, autore del video-denuncia in cui si vede la combriccola di turisti nudi nella vasca dell'Altare della Patria. Il filmato, spiega, è stato rimosso dal social network ieri, anche se quelle immagini avevano già fatto il giro della rete, con tanto di reazioni politiche e intervento del...