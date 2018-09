Bagni nella Barcaccia e a Fontana di Trevi, multe per due turisti inglesi e una tedesca

Non c'è pace per le fontane monumentali di Roma e complice la nuova ondata di caldo, altri turisti sono stati fermati dalla polizia locale nel weekend a Roma. Inizialmente è toccato a una turista tedesca di 41 anni, che nella tarda serata di sabato aveva immerso i piedi all'interno della Barcaccia.LEGGI ANCHE: Fontana di Trevi: tuffo "sincro" misto all'indietro di una coppia americana. Multa di 900 euro LEGGI ANCHE: Roma, le fontane come piscine: nessuno ferma i vandali All'alba di ieri invece ad essere sanzionata è stata una coppia di turisti ventenni di nazionalità inglese, appena entrati nella Fontana di Trevi. Sarebbe poi interessante avere la conferma che queste multe vengano effettivamente pagate, circostanza che meriterebbe di essere ampiamente pubblicizzata per puntare sull'effetto di deterrenza.