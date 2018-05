Roma, badante si fa sposare in segreto e sottrae l'eredità: rinviata a giudizio

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si fa sposare sul letto di morte per accalappiare l'eredità. E poi cita pure in giudizio gli eredi, i due figli del marito, sostenendo di aver lavorato per dieci anni gratis come badante. Doppio inghippo giudiziario per una romena di quarant'anni in cerca di fortuna a Roma. Florentina non solo si è vista bocciare l'istanza dal giudice del lavoro «perché infondata», ma dovrà affrontare un processo per circonvenzione di incapace, col rischio di dover restituire centomila euro e...