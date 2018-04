Roma, baby gang rapina e picchia ragazzino di 14 anni

di Marco De Risi

Baby gang in azione oggi pomeriggio fra i passanti di via dei Prati Fiscali. E’ stato un ragazzino di 14 anni a essere rapinato del poco contante che aveva in tasca. Non si esclude che si possa trattare anche di un episodio di bullismo: sotto questo aspetto sono in corso gli accertamenti degli investigatori.



La rapina si è verificata intorno alle 17 quando il minore è stato circondato e malmenato da tre coetanei che l’hanno obbligato a dargli una ventina di euro. Appena il terzetto è fuggito, l’adolescente ha chiamato la polizia che è accorsa in suo aiuto davanti al centro commerciale Carrefour.



Gli agenti hanno subito raccolto la denuncia del minore rapinato. Le descrizioni della baby gang sono state inviate ad altre Volanti. Per ora, i tre sono riusciti a fuggire. Sono in corso accertamenti da parte degli investigatori per appurare se si sia trattato di una rapina oppure un gesto di bullismo. E' possibile che la vittima sia da tempo bersagliata da minacce e violenza da parte di adolescenti che conosce o che addirittura frequentano la stessa scuola.





Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:55



