Roma, baby gang a Corso Trieste, genitori contro gli agguati: «Difendiamo i nostri figli»

di Laura Bogliolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Rinchiuso per un'ora nel cofano di una minicar e portato in giro per il quartiere con il rischio di soffocare. È accaduto due volte. Aggredito, rapinato e picchiato da cinque ragazzini, ha riportato la frattura di un dito e una prognosi di 15 giorni. Poi ci sono altri: presi a testate, minacciati con coltelli. Le vittime sono minorenni, gli aggressori pure. «Ci sono 4-5 branchi, difficili identificarli». Le prede delle baby gang sono ragazzini che tornano da una serata, il teatro degli agguati è il...