Roma, Azzola rieletto alla guida della Cgil: le felicitazioni dal consiglio regionale

«Rivolgo a Michele Azzola le felicitazioni per la rielezione alla guida della Cgil di Roma e Lazio». Lo scrive in una nota il presidente del consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori. «Sono certo che saprà proseguire con la stessa determinazione il lavoro portato avanti in questi anni alla guida di un sindacato che ha svolto un ruolo importante nella tutela dei diritti dei lavoratori, - afferma Leodori - riuscendo ad essere propositivo nelle aree di crisi della nostra regione». © RIPRODUZIONE RISERVATA