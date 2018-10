Le "Avventure in città" di Enrico Gregori con Manolo Guerazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Gregori, oltre agli articoli di nera, ai romanzi e alle recensioni musicali, firmava anche, una volta la settimana, la rubrica Avventure in città, per anni seguitissimo "fogliettone" della prima pagina della Cronaca del Messaggero. Fra i personaggi più presenti il piccolo Manolo Guerazzi.”Io so' Manolo Guerazzi e faccio 'a quarta. Mi' padre sechiama Remo Guerazzi e fa l'imbriaco.Quando che s'arabbia pija mamma a carci.Mi' fratello se chiama Ermete e io e lui stamo sempre alitigà perché lui è un puzzone, io je tiro er cortelloder pane e lui me tira lo scopettone der cesso. Allorami' padre pe' mette pace ce tira li piatti a tutteddue.Ma lui c'ha sempre li sordi in saccoccia perché venne lastagnola co' dentro la farina pe' fa li dorci.'Na vorta un polizziotto je coreva appresso. Mi'fratello Ermete ha detto che quello c'ha un amicopasticcere e nun vole che nessuno venne la farina pe' fali dorci. Ammazza che mascarzoni 'sti polizziotti. Peròse a mi' fratello je danno un sacco de botte e logonfieno come 'na zampogna io so contento.Pure mi sorella Monica c'ha li sordi. Mi padre dice chefa 'e marchette. Io allora ho chiesto a mi' sorella cheso' 'ste marchette, e lei m'ha detto che sarebbe come 'acollezzione de li francobbolli. Allora so' annato da mi'padre e j'jo detto che da granne vojo fa' 'e marchettepure io perché me pare proprio 'na cosa divertente. Peròlui ha preso a carci pure a me.Ma nun stamo sempre a fatica'. L'estate annamo ar mare,ma solo de domenica. Però er mare nun se vede bbene,perché c'è sempre un macello de ggente che lo copre.Appena arivamo pijamo le sdraie e l'ombrelloni. Ma nunso' li nostri. So' de quelli che vanno a fa' er bagno.Quanno torneno mi padre je dice ”levete dalle pallesinnò te scrocchio”. E le sdraie diventeno nostre.Ecco, questa è la famijia mia e io spero che ve piace”.CARO Babbo Natale, io so' sempre Manolo Guerazzi e tescrivo pure quest'anno. Però devi sta' 'n campana,perché sei mesi fa ho cambiato casa e mò sto a viaPirzio Biroli. Speramo che c'hai er navigatore così nunt'arincojonisci a cerca' 'sta strada. Allora, devo di'che so' stato fortunato, 'nfatti er governo ha deciso detene' più basse 'e tasse pe' l'elicotteri così me ne poiporta' uno. Certo, pe' differenza hanno dovuto aumenta'er prezzo de 'e sigherette e 'nfatti c'è mi' fratelloErmete che siccome fuma parecchio, sta 'ngrifato come'na pantera. Però, 'nzomma, lui è già tanto fortunatoperché pure 'sto Natale lo riesce a passa' da uno del'amici sua tanto nobbili. Quest'anno l'ha 'nvitato erRe de Bibbia perché se vede che quell'artra amica sua,'a Reggina dei Celi, sarà annata 'n ferie da quarcheparte. Comunque mi' fratello Ermete c'ha la passione pe''n tipo de zucchero fino fino che ce gira sempre co' lesaccocce piene de bbustine. Mo' pare che pe' motivi desicurezza quanno è annato dal Re de Bibbia, j'hannolevato tutto quello che c'haveva addosso. Allora si tulo trovi, porteje 'n po' de quello zucchero che je piacetanto.A mi' madre, 'nvece, je potresti porta' 'n vocabbolario.Me sa che je serve, perché tutte 'e vorte che parla co'mi' padre la sento di' «ao', io co' te ho finito 'eparole, nun so più che ditte». Magari cor vocabbolariopo' trova' quarche cosa de novo. A mi' sorella Monicacome ar solito je serve 'n po' de robba pesante pe'coprisse, speciarmente le cosce. Ao', io però micacapisco, a le regazze come lei che de notte lavorenosulla Salaria pe' posteggia' le machine de quelli chevanno a li ristoranti, ma nun je potrebbero passa' 'natuta de lana, 'mbottita? Certo, lei er freddo losopporta bbene perché 'na vorta che j'ho detto «ma nunte potresti copri'», m'ha risposto che me devo 'mpara' aparla' quanno pisceno le galline. Vabbe', comunque vedi'n po' te quello che poi fa'. Basta che t'aricordi chesto a via Pirzio Biroli.Ecchime qua, io so' sempre Manolo Guerazzi e ce so' lenovità perché mo' sto 'n prima media. 'A scola è piùgrande e me ce trovo bene.Mi' fratello Ermete, invece, se dev'esse iscritto aun'Università de quelle cattoliche. Ho sentito da mi'madre che se chiama Reggina Celi, però pure questadev'esse come tutte l'Università 'ndove li fascisti e licommunisti se danno 'n sacco de botte. 'Nfatti mi'fratello è stato accompagnato all'Università da licarabbigneri.Io ho detto a papà che da grande vojo anna' alla stessaUniversità de mi' fratello, e mi' padre m'ha dato 'nazampata ar culo.Pure mi' sorella Monica ha ripreso la scola. Lei el'amiche sue so' obbligate a avecce 'na specie dedivisa, co' 'a minigonna e le bocce de fori. Mi' sorelladice che 'sta scola sta a Tor di Quinto e sarebbeall'aperto. Io ho detto che d'inverno deve esse 'nmacello perché piove e fa freddo. Ma Monica m'ha dettoche quanno è brutto tempo lei va direttamente a casa derprofessore e che le lezzioni le fa lì.Allora ho detto a mi' padre se era più contento che dagrande annavo alla scola de Monica. Ma lui m'ha tiratola spianatora de legno pe fa' 'e fettuccine.Allora ho capito che mi' padre nun è tanto d'accordo checontinuo a studia' e preferisce che me trovo 'n lavoro.Così ho detto a mi' madre che io vorrei fa' 'o stessolavoro de papa'. Lei m'ha detto che allora me devo'mparà a beve 'a sambuca e a gioca' a tresette. Io hodetto che er tresette me piace, ma 'a sambuca no, emagari me bevo er chinotto.Mi' madre m'ha detto che je sembro deficente. Comunque'ntanto finisco 'e medie e poi se ne riparla.”Io so' sempre Manolo Guerazzi. Pe' la villeggiatura noise semo 'n po' sparpajati.Mi' padre ha detto a mi' madre e a mi' sorella “annate‘ndo ve pare basta che ve levate da mezzo”.Mi' fratello Ermete è riannato in vacanza a quellabottega de via della Lungara.Ma dev'esse pericoloso assai quer posto, perché ognivorta che ce va ce lo accompagneno li carabbigneri. Iovorei sape' che je dice er cervello a anna' in un posto'ndove se po' rischia' 'a vita!Vabbè, io 'nvece so' ito in villeggiatura a Saracinescoco' la parocchia. Er prete m'ha detto “ah, tu sei dellanostra parrocchia, ma a te chi t'ha visto mai?”.C'ha raggione lui. L'unica vorta che so' stato allachiesa era per funerale de mi' nonno. Ma io so' rimastofori a gioca' a scaracchi co' l'amici. Perché me rompoche quanno a uno je fanno er funerale dicono sempre “erabbono, era bbravo, je volevamo tutti bbene”.Mi' nonno, ‘nvece, era ‘n disastro. Fumava li sigari pe'tutta casa e a tavola rottava. Tutti je dicevamo “mo'qua' bocca t'a cucimo si nun la fai finita”. Da quannononno è morto la casa puzza de meno.Saracinesco è un paese piccolo piccolo. Però c'è lapiazza dove tutte le sere ce so' li giochi.L'antra sera c'era ‘na gara a chi coreva deppiù. Io hopensato che se c'era mi' fratello Ermete vinceva desicuro perché quanno che je coreno appresso lipolizziotti me pare 'n treno.Ieri sera invece è arivato ‘na specie de mago. Sechiamava Ganimede e diceva che sapeva vola'. “Alloravola ammoriammazzato”, j'hanno detto. E quello se n'èannato”.”Io so' sempre Manolo Guerazzi.Stante che Camilla Bianchi Del Drago c'ha sempre lapuzza sotto ar naso, allora pe' la prima vorta chedovevamo usci' insieme ho chiesto quello che dovevo dafa' a mi' fratello Ermete.Ho dovuto aspetta' che lui tornasse da sei mesi devilleggiatura. Che poi io mica l'ho capito dove è annatoin vacanza. Mi' madre ogni tanto diceva “vado a viadella Lungara a porta' 'e camicie pulite a Ermete, chelì a bottega nun lo tratteno come mamma sua”.Boh, mo' uno va a fa' le ferie dentro a un negozio a viadella Lungara? Me pare strano.Però quanno è tornato lui m'ha detto che tutte ‘steragazzine ricche e ristocratiche giocheno a fa' lesofistiche, ma sotto sotto je piace fasse spupazza'.Allora Ermete m'ha detto de anna' da lei e mettejesubbito 'e mani addosso.Mo', a di' ‘a verità, a me me pare ‘na cosa bbrutta. Ioho visto li firm che ce sta lui che dice tutte coseromantiche e lei che je s'appollaia sulla spalla ecominceno a dì cicci, cucci, pucci e gnè.Allora io me so' presentato da Camilla co' cinquemargherite che l'avevo riccorte sur prato speranno cheli cani nun c'aveveno pisciato sopra. E poi c'avevo ‘nascatola de Moscerì al liquore.Io so' arivato e Camilla ha preso li Moscerì e lemargherite e ha buttato tutto da ‘na parte. Poi m'hachiesto si me la spupazzavo tutta.Mi' fratello Ermete è sempre un puzzone. Però comeconosce le donne lui...”