Autovelox anti-buche la nuova mappa per le strade killer

di Fabio Rossi

Un morto ogni tre giorni, 37 feriti e 74 incidenti ogni 24 ore. Le statistiche dell'ultimo anno confermano un dato noto da tempo: le strade romane sono tra le più pericolose d'Italia, con una situazione in peggioramento a causa della scarsa o assente manutenzione. SCARICA LA MAPPA DEGLI AUTOVELOX Buche, radici di alberi e sampietrini sconnessi sono la croce quotidiana di automobilisti e motociclisti, con esiti troppo spesso tragici. La più pericolosa di tutte, per automobilisti e motociclisti, resta via Cristoforo...