Autovelox e guerra alle doppie file: da gennaio in strada 500 vigili in più

Ultimo aggiornamento: 08:04

Cinquecento nuovi agenti della polizia locale, da mettere in strada in tempi brevissimi, soprattutto in periferia e nei gruppi che hanno maggiore carenza di personale. Con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza, non solo stradale, di fluidificare la viabilità cittadina, a partire dalla repressione dei parcheggi in doppia fila, e di rilanciare un Corpo che da tempo soffre per organici insufficienti e troppi vigili urbani relegati negli uffici. «Tutti i nuovi agenti saranno impiegati in strada, soprattutto in periferia - sottolinea Antonio De Santis, delegato al personale del Campidoglio - Il corso di addestramento stavolta sarà breve, una decina di giorni, i nuovi vigili saranno in servizio già da gennaio». Il comandante Antonio Di Maggio ha già pronto il piano per mettere a frutto l'ultima mossa della giunta. L'esecutivo di Virginia Raggi ha infatti approvato una memoria di indirizzo che serve ad anticipare entro dicembre quest'anno gli effetti delle assunzioni già pianificate per il 2019 e per il 2020. Circa 500 agenti saranno arruolati subito con un contratto a tempo determinato, che diventerà indeterminato nel corso dei prossimi due anni, per rispettare i paletti imposti al turnover. Si aggiungeranno ai 350 che hanno preso servizio nei mesi passati.LA DISTRIBUZIONEI nuovi caschi bianchi saranno dislocati innanzitutto nella periferia orientale: con rinforzi destinati al gruppo IV, quello che si occupa del quadrante Tiburtino (che attualmente ha 206 effettivi in organico), e al VI, quello del municipio delle Torri, con 231 vigili urbani in servizio al momento. Nuovi agenti arriveranno anche al gruppo VIII (oggi sono in 205), per occuparsi dell'area Ostiense-Garbatella-San Paolo e al IX, con competenze sul quadrante Eur-Torrino-Spinaceto, che dispone di 206 uomini. A ovest nuovi vigili arriveranno al XII gruppo, per aiutare i 181 colleghi che lavorano tra Monteverde, Gianicolense e Bravetta. Gli altri due gruppi che otterranno cospicui innesti sono il XIV - per incrementare i 196 caschi bianchi che si occupano di Monte Mario, Primavalle e Ottavia - e il XV, dove 203 agenti lavorano sull'ampio territorio di Roma nord, dalla Cassia a Cesano. Particolare attenzione sarà prestata però anche al II gruppo, ma con un obiettivo specifico: rafforzare i presidi per la sorveglianza di San Lorenzo, il quartiere diventato un'emergenza cittadina dopo la tragica vicenda di Desirée, con una quarantina di agenti in più.GLI OBIETTIVIAi nuovi caschi bianchi, in ogni caso, verrà chiesto di contribuire a incrementare la presenza della Municipale nelle strade. Tra gli obiettivi dichiarati c'è il contrasto alla sosta selvaggia - in particolare quella in doppia fila - anche con l'utilizzo dello street control. Ma anche lo sviluppo del sistema di autovelox, per migliorare la sicurezza sulle strade e garantire al Campidoglio quell'incremento di incassi da multe che era stato messo in programma già per il 2018. Con i nuovi arrivi saranno rafforzate, negli obiettivi del Campidoglio e del comando del Corpo, anche le verifiche sul rispetto delle ordinanze emanate dalla sindaca: dai provvedimenti anti alcol a quelli contro i bivacchi, il rovistaggio o i bagni nelle fontane storiche, fino al contrasto dei parcheggiatori abusivi.