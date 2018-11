Autonomia a Ostia, parte la raccolta firme

Parte dal borgo di Ostia Antica la strada per indire il terzo referendum per Ostia Comune. Si è tenuto ieri il convegno del comitato promotore in cui sono stati toccati gli argomenti caldi dell'onda autonomista: confini, bilancio e iter per poter arrivare alla data del referendum a cui saranno chiamati a rispondere centomila elettori. Il quesito è il cavallo di battaglia di tante campagne elettorali (ultima dello scorso anno compresa, ndr): la possibilità di far diventare Ostia comune autonomo, distaccandosi così da Roma.



LA STRATEGIA

I promotori hanno anche annunciato un cambio di strategia: all'indizione del referendum attraverso il voto del consiglio regionale, il comitato ha preferito la raccolta firme che sarà avviata già nei prossimi giorni. «Questo cambio - ha spiegato Flavio Coppola, presidente del comitato promotore - è proprio per evitare pressioni e strumentalizzazioni politiche. Abbiamo ritenuto opportuno presentarci al referendum raccogliendo le diecimila firme necessarie. Uno step utile - ha proseguito Coppola - anche per avere il sentore delle persone e il polso della situazione». La raccolta, che si potrà fare su tutto il territorio regionale, sarà avviata nei prossimi giorni. «Contiamo entro il 2019 di andare al voto», ha poi specificato Coppola. E la prima data utile potrebbe essere quella delle elezioni Europee del 2019. «Non vorremmo però inserirci nella stessa tornata - ha detto Coppola - perché abbiamo visto che in concomitanza con altre scadenze elettorali i referendum passano in secondo piano». «Schiacciati», quasi, da una tornata di più ampio respiro anche sul piano comunicativo.

LA CONTESA

Resta aperta, però la contesa dei confini. «Parte dell'entroterra sarebbe tagliato fuori -dicono i contrari - bisognerà coinvolgere tutto il territorio». «Seguiremo i confini naturali - ha concluso Coppola - la linea d'acqua di quello che prende il nome prima di Fosso del Dragoncello e poi Canale della Lingua segna il confine per una superficie di quasi 5.500 ettari e, ad oggi, una popolazione di circa 100mila abitanti. Ostia sarebbe così il secondo comune della futura Città Metropolitana di Roma e la terza città del Lazio per popolazione».

LE CIFRE

Il comitato promotore ha fatto uno suo studio anche sulle finanze. «Dalle nostre verifiche - spiegano i primi firmatari - emergerebbe un bilancio di circa 135 milioni di euro, di cui 60 milioni di sola capacità fiscale (Imu, Tasi, Irpef, imposta di soggiorno, Occupazione Suolo Pubblico ecc.). Si evidenzia una previsione di spesa sulla funzione per il settore sociale maggiore di circa il 50% rispetto all'attuale». Previsioni che dovranno poi confrontarsi con la futura realtà e, soprattutto, con il giudizio degli elettori. La sfida per l'autonomia è appena partita.



