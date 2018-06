Roma, autodemolitori in piazza: «Il Comune faccia chiarezza, nostro futuro a rischio»

Gli autodemolitori e rottamatori di Roma si sono dati appuntamento giovedì mattina in piazza della Madonna di Loreto (a due passi da piazza Venezia e dal Campidoglio) per protestare contro l'incertezza che regna sul loro futuro e chiedere al Comune di rendersi adempiente rispetto agli accordi di programma sottoscritti con le aziende e la Regione Lazio. Sabato 30 giugno, infatti, scade l'ennesima proroga concessa dall'amministrazione comunale alle attività di demolizione della Capitale che la normativa europera vorrebbe localizzate preferibilmente in aree industriali lontane dai centri abitati. Solo pochi giorni fa il Comitato Parco Centocelle ha consegnato in Campidoglio una petizione con duemila firme per chiderne una definitiva delocalizzazione. Da una parte le questioni ambientali, dall'altra il futuro stesso delle imprese, molte a conduzione familiare. «Deportarci tutti fuori dal Gra - spiegano - significherebbe creare innumerevoli disagi e aumenti di costi per i cittadini che debbono rottamare e per tutti coloro in cerca di pezzi di ricambi. Il fatto di non avere certezze e autorizzazioni "vere" e durature comporta, inoltre, problemi di tipo burcoratico a chi deve mettersi in regola o aggiornarsi con le varie prescrizioni. Se, invece, il Comune affrontasse seriamente la problematica nel rispetto dei cittadini, dell'ambiente e delle imprese, si potrebbero finalmente intravedere spiragli in un'annosa vicenda». L'anno scorso una serie di incendi ha colpito e danneggiato diverse attività, dalla Tiburtina, a via Battistini, creando paura e disagi.

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA