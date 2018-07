Roma, auto si ribalta in via Candia: sfiorati passanti e altre vetture

Si è ribaltata dopo aver urtatto un'altra vettura: paura stamattina in via Candia per il cappottamento di un'utilitaria. Verso le 11 il conducente ha perso il controllo del mezzo che pure non stava viaggiando a velocità sostenuta quando ha urtato un altro veicolo.

Il particolare angolo di impatto ha causato il ribaltamento dell'auto dal cui abitacolo sono usciti illesi i passeggeri, comunque assai spaventati.

Il rilievi sono affidati ai vigili urbani e alla polizia.

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:58



