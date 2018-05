Roma, auto in fiamme sulla Flaminia: traffico bloccato

Auto in fiamma in via Flaminia, il traffico va in tilt. La vettura alimentata a Gpl ha preso fuoco in via Bomarzo all'altezza di Due Ponti. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti intorno alle 9.15 i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e le autorità competenti per i rilievi. Il traffico è rimasto bloccato.

Sabato 12 Maggio 2018



