Roma, auto in fiamme sulla Colombo: strada chiusa

Auto a fuoco sulla Colombo. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per una macchina in fiamme sulla corsia centrale della Cristoforo Colombo all'altezza del km 24 direzione Roma. Secondo quanto si apprende il mezzo incendiato ha bruciato alcune sterpaglie nello spartitraffico. Non risultano persone ferite.



Luceverde informa che «Via Cristoforo Colombo è chiusa all'altezza di via Canale della Lingua in direzione Roma a causa di un veicolo in fiamme. Chiuse sia la carreggiata centrale, sia la carreggiata complanare».