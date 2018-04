di Lorenzo De Cicco

Una mano sul volante, l'altra sul cellulare appoggiato all'orecchio. E via chiacchierando, a colpi di acceleratore e frizione, mentre il bus pieno di passeggeri avanzava in via Fiorentini, a due passi dalla Tiburtina. Quella telefonata di straforo, mentre era in servizio alla guida dell'autobus, rischia di costare caro a un autista della Roma Tpl. Il consorzio che gestisce le linee periferiche per conto del Campidoglio, ieri, appena il video è stato pubblicato sul sito web del Messaggero, ha fatto partire l'inchiesta interna.LA CONTESTAZIONEL'autista è già stato sospeso dal servizio e dalla paga, ora avrà cinque giorni di tempo per rispondere alla contestazione e provare a giustificarsi. Dopodiché l'azienda, guidata dal diggì Marco Cialone, prenderà provvedimenti. Il conducente rischia il posto. Perché per la guida pericolosa è previsto il licenziamento.Le immagini, riprese col cellulare da un passeggero che era a bordo, non lasciano spazio a interpretazioni: l'uomo parlottava al telefono senza problemi e soprattutto senza l'auricolare. Anche se fosse stata una telefonata di lavoro, quindi, un comportamento del genere avrebbe comunque messo a repentaglio la sicurezza dei viaggiatori. Il tema della telefonata, poi, a quanto pare, sarebbe stato il caro affitti, difficilmente annoverabile tra le «urgenze di servizio», le uniche per cui è ammesso l'uso del telefonino per chi è alla guida (in ogni caso, con le cuffiette).IL RACCONTOL'episodio, che risale a giovedì, è avvenuto su una navetta della linea 548, diretta al Ponte della Serenissima, intorno alle quattro del pomeriggio. «È vero - ha raccontato il passeggero che ha filmato tutto - si stava procedendo lentamente, imbottigliati nel traffico e in treno con altri bus, ma allo stesso tempo non è stato certo incoraggiante sentire prima la suoneria ad altissimo volume del cellulare dell'autista e poi ascoltarlo mentre ad alta voce si faceva i fatti suoi alla guida del bus, evidentemente abituato a queste imprudenze». Proprio questo aspetto sarà approfondito dagli ispettori aziendali della Roma Tpl.L'obiettivo dell'indagine, trapela dal consorzio che ha in mano il 25% del trasporto di superficie a Roma, sarà verificare se l'autista ha precedenti per guida con il cellulare senza auricolari.Il Codice della strada del resto parla chiaro: per tutti gli automobilisti recidivi è prevista la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e già alla prima contestazione scatta la decurtazione di cinque punti.IL REGOLAMENTOAll'Atac le regole sono ancora più severe: il codice interno della società del Campidoglio vieta agli autisti dei bus l'uso del cellulare anche con le cuffie, l'unica eccezione è per le comunicazioni di servizio. Qualcuno però, anche di recente, è stato beccato a fare addirittura una telefonata video. Della serie: videochiamami! (anche se sto guidando il bus).