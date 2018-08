Civitavecchia, Aurelia chiusa per un mezzo pesante ribaltato

Aurelia chiusa, nella zona di Civitavecchia, perché si è ribaltato un mezzo pesante. L'incidente che ha provocato il blocco della statale è avvenuto in corrispondenza del km 79,400. Il trafico è deviato in percorsi alternativi. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell'Ordine per l'accertamento della dinamica, il monitoraggio delle operazioni di rimozione del veicolo e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, in tempi brevi.

Lunedì 13 Agosto 2018



