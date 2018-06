Roma, compie atti osceni davanti ai bimbi e aggredisce agente: arrestato nigeriano

di Marco Carta

Prima si è masturbato davanti ai bambini che giocavano nel giardino di una parrocchia a Ottavia. Poi ha preso a pugni l'agente che lo ha sorpreso coi pantaloni calati. Protagonista del fatto è un 22enne nigeriano, che ieri mattina è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Primavalle per atti osceni e resistenza a pubblico ufficiale.



L'uomo, intorno alle 10 e 40 del mattino, si era avvicinato alla recinzione della parrocchia Natività di Maria Santissima, in via San Basilide. E senza preoccuparsi della presenza dei minori, tutti bambini fra i 5 e i 10 anni, ospiti del centro estivo gestito dalla parrocchia, dopo aver urinato, ha attirato la loro attenzione con delle grida, per poi iniziare a masturbarsi, a distanza di pochi metri.



A sorprendere l'orco è stato un poliziotto che nello stesso istante stava passando sulla strada con il suo scooter. L'agente, dopo aver assistito alla scena, subito è intervenuto, ma il nigeriano, invece di fornire i documenti, prima gli ha sputato contro, poi lo ha spintonato, tentando un'inutile fuga, prima di essere fermato e arrestato, non senza fatica dai poliziotti.



L'uomo già lo scorso 22 febbraio era stato denunciato in stato di libertà dalla questura di Foggia per atti contrari alla pubblica decenza. Mentre lo scorso 2 giugno era stato denunciato dalla Polfer di Milano, per resistenza a pubblico ufficiale. Da ieri però si trova in carcere. Così ha deciso, in attesa del processo, il giudice monocratico che ha accolto la richiesta del pm d'aula Giuseppe Olivo.



