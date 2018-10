Roma, «Atletica insieme»: alla giornata dello sport anche Tamberi

Ci sarà anche Gianmarco Tamberi, domenica, alla seconda edizione di «Atletica Insieme», la giornata di sport dedicata alle famiglie. Il primatista italiano di salto in alto si intratterrà con sportivi praticanti e appassionati nella splendida location di Piazza Navona. Insieme a lui e a Filippo Tortu, anche altri grandi atleti delle «Fiamme Gialle» e della Nazionale di atletica, quali Antonella Palmisano, Fabrizio Donato, Libania Grenot, Alessia Trost.



A renderlo noto, lo stesso corpo sportivo attraverso un comunicato: «Oltre a provare sul campo, con i tecnici nostri e della Fidal, nelle postazioni e nei percorsi allestiti, gli sportivi potranno conversare con gli atleti, far loro domande e soddisfare curiosità. Appuntamento, quindi, a domenica a Piazza Navona, per una giornata all'insegna dello sport e del divertimento, con l'atletica protagonista. Apertura alle 10, chiusura alle 18.00. Alle 14 - conclude la nota - cerimonia dell'Alzabandiera con la partecipazione straordinaria della Banda del Corpo della Guardia di Finanza».

In programma anche attività ludiche per i più piccoli.

