Racket per le case Ater, dalla Tiburtina a Ostia: la mappa degli abusivi

di Fabio Rossi

Gli abusi sono concentrati soprattutto in periferia, nel quadrante nord-orientale della Capitale. Ma la percentuale complessiva è molto alta in tutta la città: il 13,5 per cento degli alloggi residenziali gestiti dall'Ater di Roma è abitato da occupanti senza titolo, in pratica quasi uno su sette. Si tratta di ben 6.497 case, su un patrimonio totale dell'azienda di 48.135 appartamenti. È una fotografia molto negativa quella che si ricava dai dati sulle occupazioni abusive delle unità immobiliari...