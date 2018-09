Atac, mossa anti-assenze: ordinati 200 tornelli. Il badge anche in mensa

di Lorenzo De Cicco

Anche se il salto del tornello è una specialità per certi passeggeri del metrò romano, la battaglia di Atac agli assenteisti passa proprio da qui: dai varchi elettronici che verranno montati nelle grandi sedi periferiche dell'azienda, dalla Garbatella alla Laurentina, uffici dove lavorano ogni giorno centinaia di impiegati (in tutto gli amministrativi dell'Atac sono 1.201 su circa 11mila dipendenti). E il tornello debutterà a breve perfino in mensa, dove lo spuntino di autisti, macchinisti e funzionari non...