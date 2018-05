â€‹Atac, a Roma si fermano i tram: «Sabotati dagli operai»

di Michela Allegri e Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Un sabotaggio ogni due giorni. Trenta episodi solo negli ultimi due mesi in un’unica rimessa, tutti sui tram e tutti segnalati alla Procura della Repubblica di Roma. L’ultimo caso è di sabato scorso, nel deposito di via Prenestina, proprio accanto al quartier generale dell’Atac, dove da mesi si spulciano i conti e si tagliano i costi, per rimettere in carreggiata un gigante malato da 12 mila dipendenti e 1,3 miliardi di euro di debiti. Nel mirino del pm Mario Dovinola, che indaga sulle manomissioni avvenute negli...