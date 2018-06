I pm: «Atac da salvare, impossibile trovare un nuovo acquirente» `

di Lorenzo De Cicco

Ma chi se la compra l'Atac? Sembrano chiederselo i pm che l'altro ieri hanno dato parere favorevole alla proposta di concordato avanzata dai vertici di via Prenestina. Nel documento firmato dal procuratore aggiunto Rodolfo Maria Sabelli con i pubblici ministeri Stefano Fava e Giorgio Orano, si legge che «appare difficile immaginare, per un'azienda di tali dimensioni e in un contesto così complesso, se veramente esistano potenziali acquirenti realmente interessati a rilevare l'azienda e, in caso positivo, a che...