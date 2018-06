Atac, scoperto dipendente che rubava rame nello stabilimento di Acilia

Tentava di rubare il rame all'Atac. Il servizio ispettivo dell'azienda del trasporto pubblico di Roma ha sventato il furto da parte di un dipendente che stava svolgendo alcune attività all'interno della rimessa autobus di Acilia. Il dipendente, che non lavora abitualmente in questo stabilimento, è stato bloccato mentre stava per uscire dalla rimessa a bordo di una vettura aziendale. Il personale Atac ha chiamato le forze dell'ordine che hanno sorpreso l'uomo in flagranza di reato con 25 chilogrammi di rame a bordo. L'azienda ha sporto denuncia. Lo rende noto la stessa Atac.

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:16



