Referendum Atac, oggi l'altro verdetto sul caso trasporti

Tecnicamente è una consultazione cittadina sul futuro del trasporto pubblico della Capitale e sulla possibile apertura alla libera concorrenza. Ma nel referendum cittadino di oggi - seggi aperti dalle 8 alle 20 nelle abituali sezioni elettorali - quasi 2,4 milioni di romani sono di fatto chiamati a dare un giudizio sul servizio offerto dall'Atac e sulla strategia messa in campo da Virginia Raggi per salvare dal fallimento l'azienda, gravata da 1,4 miliardi di debiti, che il Campidoglio sta accompagnando nella procedura di concordato preventivo.

I TEMPI

Anche la coincidenza temporale - all'indomani della sentenza che ha assolto la sindaca dall'accusa di falso nella vicenda della nomina di Renato Marra all'ufficio turismo di Roma Capitale - lo rende il primo voto politico della fase due della giunta pentastellata a Palazzo Senatorio. Proprio sulla riforma della mobilità, storico problema irrisolto della Città eterna, l'amministrazione Raggi si gioca buona parte della sua credibilità tra i romani. E l'Atac, in questo contesto, gioca un ruolo cruciale, senza contare il peso elettorale di una realtà che, nonostante i tagli all'organico, conta ancora più di undicimila dipendenti.



I FRONTI

Il referendum - promosso dai Radicali italiani e dal Comitato Mobilitiamo Roma - ha visto crearsi schieramenti trasversali pro e contro i quesiti proposti. A favore del sì c'è un fronte che va da Unindustria al Pd e a Forza Italia. Dall'altro lato quelli del no: dai sindacati al M5S, Leu-Si fino alla Lega, Fdi e ai movimenti di estrema destra come Casapound. Il Campidoglio ha scelto un percorso completamente in antitesi alla liberalizzazione, abbracciata invece dai dem. Il Pd romano rivendica la scelta del sì: «I democratici votano sì perché a Roma serve una svolta». Ma a sinistra non tutti la pensano così. «Il nostro non è un no per conservare, ma è un no per evitare che si vada verso un modello che aggraverebbe il quadro», dice il deputato di Leu e capogruppo di Sinistra per Roma all'assemblea capitolina, Stefano Fassina.

I TEMI

All'elettore verranno sottoposte due domande: una sull'affidamento dei servizi di trasporto tramite gare pubbliche, l'altra sulla possibilità di creare nuovi servizi di trasporto collettivo non di linea con app o a richiesta. Da più parti arrivano gli appelli al voto. Lo ha fatto anche Matteo Salvini, che però non è entrato nel merito: «Ho una mia idea da autonomista ma da ministro non voglio interferire, io andrei a votare - ha detto il ministro dell'Interno - Invito tutti a farlo, però non voglio fare invasioni di campo. Certo, poi c'è modo e modo di votare». E i promotori respingono categoricamente ogni parallelo con la sentenza di ieri. «Accogliamo con sollievo l'assoluzione del sindaco della Capitale - commenta Matteo Di Paolo, coordinatore di Più Europa Roma - Se c'è una cosa che rende conclusa l'esperienza grillina in Campidoglio è il tentativo meschino di sabotare il referendum su Atac: i romani vadano a votare sì».

IL NODO

Sul referendum pende l'incognita del quorum. Secondo il Campidoglio affinché la consultazione sia valida, essendo in presenza di un voto consultivo e dunque non vincolante, sarà necessario raggiungere il quorum del 33,3 per cento, ovvero un terzo degli aventi diritto: circa 760 mila elettori. Ma secondo il comitato promotore lo sbarramento non deve essere applicato, perché il referendum è stato proclamato il 31 gennaio 2018, lo stesso giorno in cui è stato approvato il nuovo statuto del Comune di Roma che non prevede il quorum. La diatriba finirà sicuramente davanti al Tar del Lazio, al quale il comitato promotore si è riservato di ricorrere.



