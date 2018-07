Salva-Atac, le trattative segrete per l'ultimo "sì" dei creditori

di Lorenzo De Cicco

Cinque mesi per convincere quasi 1.200 creditori. Cinque mesi in cui Atac si gioca tutto. Superato lo scoglio del Tribunale, con il via libera dei giudici fallimentari al concordato, l'azienda dei trasporti di Roma arriva alla partita decisiva per portare a dama il piano di salvataggio messo a punto dal presidente e ad Paolo Simioni con l'amministrazione M5S. È l'ultimo tassello che manca, ma senza quello viene giù tutta l'operazione. Per questo, informalmente, già nelle prossime settimane l'Atac...