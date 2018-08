di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un milione e mezzo sperperato in permessi sindacali non dovuti. Più di 52mila ore di lavoro rubate. Mentre l'Atac sprofondava assieme ai conti in rosso, c'era chi non per noncuranza, ma intenzionalmente favoriva personaggi legati a sigle sindacali in cerca di distacchi e permessi extra a spese della municipalizzata e dei cittadini. È la fotografia con la quale la procura di Roma punta a portare a processo con l'accusa di abuso d'ufficio 13 indagati coinvolti nello scandalo dei permessi sindacali facili, scoppiato...