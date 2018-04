Raggi mette l'ad di Atac sul banco degli imputati: «Giunta tenuta all'oscuro»

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Virginia Raggi non ne sapeva nulla, gli assessori nemmeno (a partire da Linda Meleo, titolare dei Trasporti), i consiglieri di maggioranza idem, i dirigenti figuriamoci. L'aut aut del ministero, per bocca della Motorizzazione, ad Atac è stata una doccia fredda, ghiacciata per tutti. E adesso, tra grida e sussurri, in Campidoglio è finito sul banco degli imputati Paolo Simioni, il deus ex machina di Atac, il manager a cui viene riconosciuta «un'autonomia fuori dal normale». NEL MIRINO Il...