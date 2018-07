Atac, ok dei giudici al concordato. L’ad Simioni: stretta sui finti malati

di Lorenzo De Cicco

«Simioni non parla mai», dice chi lo conosce. E infatti in questi mesi di burrasca per l’Atac, Paolo Simioni non è mai intervenuto nel chiasso delle polemiche. Ora che i giudici hanno ammesso l’azienda al concordato, il manager veneto nominato presidente e ad esattamente un anno fa, è pronto a dire la sua. Allora Simioni, è vero che quando è arrivato all’Atac non si riuscivano a pagare gli stipendi? «Sì, la situazione era disastrosa, la società era in gravissima...