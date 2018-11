Roma, Atac e Moovit: un accordo per avere in tempo reale informazioni su attese, percorsi e deviazioni

Un accordo di collaborazione tra Atac e Moovit, a titolo gratuito, «che consentirà lo sviluppo di nuovi e più efficienti servizi di infomobilità per romani e turisti. L'innovazione si inserisce nel percorso di trasformazione digitale intrapreso da Atac che prevede un uso crescente delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per migliorare i servizi ai clienti, rendendo più facilmente fruibili le infrastrutture del trasporto pubblico». Lo annuncia Atac.



«Grazie all'intesa raggiunta con Moovit, l'applicazione leader nel mondo per i servizi di infomobilità, i clienti potranno avere informazioni, anche personalizzate, in tempo reale, in maniera semplice e veloce

. Moovit utilizzerà gli open data messi a disposizione da Atac, con informazioni in tempo reale sulle linee, e le renderà disponibili ai clienti all'interno della propria app, permettendo anche agli utilizzatori di dialogare direttamente con i servizi di infomobilità già esistenti gestiti da Atac per avere informazioni personalizzate su tempi di attesa, deviazioni e i vari eventi che possono occorrere durante la giornata. Ciò sarà possibile grazie all'integrazione di Moovit con l'account Twitter InfoAtac che già svolge un servizio informativo e personalizzato per gli oltre 300 mila follower che seguono il canale. L'applicazione offrirà agli utenti anche un set di informazioni sul sistema del trasporto romano (localizzazione biglietterie, indicazione dei titoli più convenienti, campagne informative per gli abbonati, eccetera), in modalità georeferenziata e multilingua. Per ottenere le previsioni di arrivo dei mezzi in tempo reale e gli avvisi sul servizio, sarà sufficiente scaricare sul proprio smartphone l'app gratuita Moovit o accedere al sito www.moovit.com.

Quando una linea risulta monitorata in tempo reale, l'app Moovit mostrerà in verde i tempi di attesa», spiega una nota. «La collaborazione con Atac consolida e certifica il nostro successo come prima e più affidabile app al servizio dei passeggeri del trasporto pubblico in Italia - dichiara Samuel Sed Piazza, direttore delle partnership per l'Europa di Moovit -, è un traguardo importante che premia il nostro lavoro volto a migliorare e rendere ancor più efficiente la divulgazione delle informazioni destinate a cittadini e turisti. Insieme ad Atac faremo il possibile per fornire un servizio di infomobilità sempre migliore». «Stiamo investendo massicciamente sulla tecnologia anche per migliorare i servizi associati al trasporto - dichiara il Presidente di Atac, Paolo Simioni -. La trasformazione digitale di Atac è partita dal settore commerciale, penso ad esempio a B+, il servizio che consente di acquistare i titoli con lo smartphone, e alla dematerializzazione dei titoli di viaggio, e adesso si estende anche ai servizi di infomobilità. Quella con Moovit è una partnership importante che posiziona Atac nel panorama degli operatori internazionali, come è giusto che sia per la più grande azienda di trasporto pubblico italiana».

