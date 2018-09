Atac, «bus non accessibili ai disabili»: proteste in Campidoglio

Pochi altoparlanti ed annunci troppo bassi, percorsi tattili non completati, assenza di un tavolo permanente di confronto con Atac, dipendenti non formati per gestire le diverse emergenze, piste ciclabili continue alla zona pedonale e non segnalate, rampe dei marciapiedi bloccate. Queste alcune delle lamentele manifestate questa mattina dai rappresentanti di diverse associazioni di disabili in occasione della Commissione Controllo del Campidoglio convocata su richiesta della Consigliera Pd Ilaria Piccolo «non per fare polemiche ma per cogliere l'occasione per fare il punto su come sono accessibili ai disabili i mezzi pubblici della città anche in relazione al protocollo sottoscritto nel 2012 dalle associazioni e da Atac».



Per quel che riguarda ad esempio la fruizione dei mezzi pubblici da parte dei non vedenti, denuncia l'Associazione Italiana cechi ed Ipovedenti, «da anni notiamo una situazione stagnante, se non addirittura in via di peggioramento. Da diversi anni non notiamo progressi come in passato». Primo problema da affrontare ogni giorno quello relativo «agli annunci in voce all'interno dei mezzi per le uscite e all'esterno per il loro arrivo che in molti casi vengono effettuati a volume incredibilmente basso». Per queste ragioni alla Commissione è arrivata la richiesta di «un tavolo di confronto permanente con le aziende di trasporto perché senza è difficile avere risultati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA