Atac, un altro bus in panne in centro: interviene il carro attrezzi

Un altro bus Atac in panne: è accaduto in mattinata in via Chelini, nei pressi di piazza Euclide ai Parioli. All'autista non è restato che fra scendere i passeggeri e chiamare il caro attrezzi dell'azienda che ha poi portato in officina il mezzo.L'incidenza dei guasti ai bus Atac, che causa pesanti disagi ai cittadini, è in costante aumento al punto da essere oggetto di un'inchiesta della Procura di Roma.