Atac, scatta il bonus-autisti per fare più chilometri. Ma è polemica

Atac cambia: si premia la produttività Approvato sistema incentivante per autisti e operai collegato alla quantità di servizio svolto In coerenza con le previsioni del Piano Industriale, l'azienda e le parti sociali hanno siglato uno storico accordo che introduce un sistema di incentivi basato sulla produzione chilometrica di superficie, rivolto - in questa prima fase sperimentale - ad autisti ed operai. L'accordo è stato firmato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl autoferrotranvieri e Faisa Confail.



Con il nuovo sistema, sarà premiato il personale appartenente alle singole rimesse che supererà la produzione assegnata nel periodo estivo e di riavvio del servizio scolastico. L'incentivo economico non sarà erogato a tutti indistintamente, ma soltanto ai dipendenti che avranno maggiormente contribuito al buon risultato della rimessa di appartenenza. Il premio verrà versato per scaglioni crescenti a seconda del livello di obiettivi raggiunti. L'accordo consentirà di migliorare il servizio per la città, attraverso la condivisione degli obiettivi, da un lato fra autisti ed operai, e dall’altro tra dipendenti e azienda.



Questo nuovo approccio alle attività lavorative da parte di ogni famiglia professionale coinvolta farà crescere il senso di appartenenza, sia a livello aziendale che di singola rimessa, stimolando il lavoro di squadra econsentendo la distribuzione ai lavoratori di una parte dei ritorni economici generati dai recuperi di efficienza. Con quest'accordo si apre finalmente la strada verso lo sviluppo di un sistema premiante che coinvolgerà progressivamente tutte le risorse di Atac, nel solco di un miglior rapporto tra azienda e dipendente, che è la base per un nuovo e migliorato rapporto con la clientela.



Dichiarazione del Presidente, Paolo Simioni. "Questo accordo è un nuovo e fondamentale passo avanti nel risanamento e rilancio di Atac. Grazie anche allo sviluppo di proficue relazioni con le organizzazioni sindacali, ora siamo in grado di distribuire ai lavoratori una parte della creazione di valore, secondo uno schema che si propone di portare gradualmente l’efficienza del privato all’interno di un’azienda pubblica”.



È polemica tra gli autisti dell'Atac per l'accordo con i sindacati sui premi di produttività. Il sospetto è che si tratti di uno «stratagemma» per spingere i conducenti a uscire in strada anche quando le vetture presentano guasti o anomalie di funzionamento.



«Gli autisti sono arrabbiati, questa è una presa in giro: Atac non ha i soldi per la manutenzione delle vetture ed elargisce premi ad autisti e operai? - attacca Claudio De Francesco, segretario generale Mobilità per il sindacato Sicel - La verità è che vogliono spingere gli autisti, 'ingolositì dai premi, a uscire in strada anche con vetture non perfettamente funzionanti, ad esempio con gli impianti di aria condizionata guasti. Questo anche per sopperire alla carenza di vetture dopo che le gare per l'acquisto sono andate deserte».



I premi scattano quando - nel trimestre luglio-settembre - la singola rimessa dove lavora l'autista/operaio raggiunge un determinato valore di produzione così fissato: Tor Sapienza 2.984.006 km; Portonaccio 2.401.990 km; Tor Vergata 2.521.882 km; Tor Pagnotta 2.964.926 km; Acilia 1.410.362 km; Magliana 2.724.386 km; Grottarossa 4.358.243 km. Per la rimessa Porta Maggiore, dove il periodo di tempo è dilatato fino a novembre a causa dei lavori sui binari, la soglia da superare è 1.133.990 km.



L'accordo prevede che il singolo autista/operaio possa accedere a premi di diversa consistenza, a seconda dei giorni di presenza e di guida effettiva tenuto conto delle ferie programmate: 350 euro in busta paga entro novembre in caso di zero assenze e zero di mancata guida effettiva; 230 euro con 2 giorni di assenza o mancata guida effettiva; 170 euro con 5 giorni di assenza o mancata guida effettiva. Saranno inoltre premiati con una ulteriore somma gli autisti e operai che appartengono a rimesse che raggiungeranno livelli di produzione superiori al 102% del valore indicato.



«È una presa in giro - commenta un autista della rimessa di Grottarossa - basta pensare che se l'accordo parte dal 1° luglio io sarei praticamente già tagliato fuori dal premio visto che già per tre volte sono stato costretto a rimanere fermo in rimessa perché la vettura era guasta. Vogliono prenderci 'per la golà ma nessuno accetterà di mettere a rischio la propria sicurezza».





