Atac, a novembre multati ogni giorno 600 passeggeri senza biglietto

«Anche novembre ha segnato numeri record sul fronte della lotta all'evasione tariffaria. Nel mese scorso l'azienda ha controllato 323.121 passeggeri, il 54% in più rispetto allo stesso mese del 2017, ed ha elevato 17.721 multe, il 36% in più rispetto a novembre 2017. Ciò significa che, in media, sono stati sanzionati ogni giorno quasi 600 passeggeri senza biglietto. I risultati di novembre confermano il trend positivo del 2018. Nei primi 11 mesi dell'anno, infatti, sono stati controllati oltre 2 milioni e 600 mila passeggeri, il 15% in più rispetto allo stesso periodo del 2017 ed elevate oltre 155 mila multe, il 13% in più rispetto a un anno fa».



Lo comunica Atac. «Di rilievo anche i risultati ottenuti sul versante degli incassi da sanzione, con il sostanziale raddoppio (+94%) registrato a novembre 2018 rispetto a novembre 2017 dei verbali pagati entro i primi 5 giorni, al quale ha contribuito, a partire dall'estate, la dotazione di pos alle squadre di verifica che consentono il pagamento immediato con carta di credito. Nei primi undici mesi del 2018 i verbali pagati entro i primi cinque giorni sono cresciuti del 34% rispetto a un anno fa».

