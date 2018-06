Atac, certificati falsi e doppio lavoro: 11 autisti licenziati

di Lorenzo De Cicco

«Scusate, mio figlio non si sente bene, non posso proprio venire al lavoro...». E nella cabina di guida del bus non si presentava nessuno. Poi si è scoperto che il certificato medico era fasullo e di casi così, all'Atac, la più grande partecipata dei trasporti d'Italia, ne stanno venendo fuori a iosa, da quando la nuova governance, guidata dal presidente e ad Paolo Simioni, ha dichiarato guerra agli assenteisti. Battaglia difficile, in un ente pubblico da 11 mila dipendenti dove il potere dei sindacati...