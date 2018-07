Atac, mossa anti-evasione: 5mila autisti diventano «controllori part-time»

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Gli impiegati dell'Atac avevano detto «no, grazie». Nessuno tra i 1.201 amministrativi della società dei trasporti ha voluto abbandonare la scrivania per passare il tempo sui bus a caccia di passeggeri senza biglietto. E ora la partecipata del Campidoglio è pronta a reclutare gli autisti come controllori part-time. In 5 mila hanno aderito alla richiesta dell'azienda di trascorrere alcune ore di lavoro durante la settimana come verificatori. I turni extra, è stato spiegato, saranno pagati a...