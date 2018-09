Baldo degli Ubaldi, chiede il biglietto della metro ma viene aggredita dall'abusivo

Un'addetta Atac è stata picchiata per aver chiesto il biglietto a uno straniero che stava scavalcando i tornelli dentro la stazione metro Baldo degli Ubaldi, intorno alle 15,20.



L'operatrice lo ha inseguito fino in banchina e qui l'uomo l'ha aggredita per poi spintonarla facendola cadere. A quel punto ha chiesto aiuto correndo in banchina dove è stata soccorsa da un macchinista. Secondo quanto

si è appreso, l'aggressore è stato poi fermato da un rappresentante delle forze dell'ordine in borghese dopo una colluttazione.



«Atac sicurezza zero. Avevamo chiesto provocatoriamente di fornire il personale con i manganelli, ma qui non se ne può più. Ministro Salvini se ci sei batti un colpo, così fornirà il personale di front line dei taser». Così Claudio De Francesco, segretario Faisa Cisel, commenta l'aggressione all'operatrice Atac.

Giovedì 13 Settembre 2018



